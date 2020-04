La venta de bebidas alcohólicas a domicilio en Texas podría ser “para siempre”

TEXAS – El gobernador Greg Abbott anunció que restaurantes pueden seguir entregando bebidas alcohólicas a domicilio después del 1 de mayo. ¡No hay problema! Es más, el mandatario tiene la intención de prolongar este servicio por un buen rato.

Si todavía no se encuentra listo para regresar a un restaurante para tomarse su bebida favorita, no se preocupe, puede seguir pidiendo que se la entreguen en la comodidad de su casa.

En su cuenta de Twitter el gobernador dijo que restaurantes pueden seguir vendiendo bebidas alcohólicas y entregándolas a domicilio, siempre y cuando sigan respetando las regulaciones que se establecieron el marzo pasado.

Alcohol-to-go sales can continue after May 1.

From what I hear from Texans, we may just let this keep on going forever.#txlege

https://t.co/ossCXyNuPd

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 29, 2020