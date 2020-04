Canelo noqueará a Golovkin muy rápido en la trilogía, asegura Bernard Hopkins

Chris Mannix, periodista de Sports Illustrated, aseguró que habló recientemente con el ex boxeador, Bernard Hopkins, y mencionó que el estadounidense considera que Canelo venció a Gennady Golovkin en las dos peleas anteriores, por lo que de ser él no tomaría una tercera, aunque si se da la trilogía, cree que el tapatío noquearía rápido al kazajo.

“El ex gran mediano Bernard Hopkins dijo lo siguiente sobre su pelea de trilogía: “Creo que Canelo definitivamente tiene el plan de la segunda pelea para terminarlo temprano. Está bien, lo golpeó dos veces; ahora lo noqueará”, explicó Mannix en una entrevista realizada por DAZN.

“Bernard Hopkins es una leyenda viviente y él sabe mejor que nadie. Estoy de acuerdo. Veinticuatro rondas, estos tipos se conocen muy bien. Tenemos que favorecer al peleador más joven y fresco, Canelo, para que detenga a Golovkin”, destacó el ex pugilista Sergio Mora en la misma entrevista realizada por el canal.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.

🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019