Dicen que Marlene Favela ha sido abandonada por su esposo durante esta dura cuarentena

View this post on Instagram

Lo de Marlene Favela hace mucho que su esposo borro todo de su Instagram y de echo ambos se dejaron de seguir …!!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥Aunque #FridaSofía y #AlejandraGuzmán no se hablan, ella le deposita una fuerte cantidad de dinero cada mes | #NinelConde engañó a #GiovanniMedina con un empresario millonario | Esposo de #MarleneFavela se regresa a su país | #CarlosRivera y #CynthiaRodríguez ya viven juntos | #Cibernético se haría cargo de la hija de #SabrinaSabrok si comprueba que es de él | #BettyMonroe no tiene trabajo… ¡Ya está a la venta! Vía: @revistatvnotas