Erick Elías como nunca: Habla de los cambios, las relaciones, la posible elección sexual de sus hijas y más

En la semana de estreno de '100 Días Para Enamorarnos' el protagonista íntimo

Esta semana se estrenó la tan esperada serie/novela de Telemundo, ‘100 Días Para Enamorarnos’ a las 9/8 PM Centro, protagonizada por Ilse Salas, Erick Elías, Mariana Treviño y David Chocarro.

Una comedia divertida, profunda, con diálogos tan reales como poderosos. Hablamos en exclusiva con Erick, quien no solo sorprende con su personaje de Plutarco, sino también con una entrevista íntima donde por primera vez habla de todo: sexualidad, relaciones, las elecciones y derecho de sus hijas y lo que esta serie le enseñó como antesala de lo que después viviría con la cuarentena por el coronavirus.

-Con interrupción, con pandemia, con cuarentena, pero igual estrenaron…

Erick Elías: Esto fue como una montaña rusa de emociones, de todo lo que vivimos con este proyecto, por lo menos yo… Estaba filmando ‘Betty (en NY)’, estaba en la grabaciones del final, me invitaron a hacer el casting y fui el único que no pudo ir a México hacerle… Luego empezamos a grabar y me divertí muchísimo, improvisamos demasiado, eran mucha risa. Lo que teníamos en las manos era bueno, hasta que llego el virus y nos mandaron a casa, y entonces no sabíamos cómo iba terminar esto. Estoy contento de que los editores hayan logrado armar este rompecabezas.

-Ilse Salas, además de tu pareja en ficción es tu amiga y llevan tres proyectos juntos, ¿ayuda o desconcentra?

E.E.: Esa complicidad y esa confianza también ayuda. A lo mejor a los directores, y a los técnicos los puedo llegar a cansar, que se vuelva una dinámica un poco más ligera, que hay demasiadas risas y pues sí nos disfrutamos el trabajo… Cuando tienes un actor nuevo que no conoces, pues es bien difícil a veces como persona llegar a una cercanía. Yo tengo un director, Manolo Caro, que además es muy amigo mío, que la película ‘Amor de mis Amores’, tenía que lograr una amistad con alguien que no conocía, entonces su primer proyecto que hizo, antes de empezar lectura ni nada, me dijo: “Tienen un mes antes de empezar a grabar, se tienen que ir a echar un café diario, se tienen que mandar un e-mail de qué es lo que hicieron, tienen que lograr que antes de empezar a grabar le puedan dar un zape en la cabeza uno al otro”.

Entonces lograr esa confianza para poder tenerla como actor de improvisar es mágica, y creo que también en una relación de pareja de 20 años, Ilse a mí me ha ayudado muchísimo, yo la quiero muchísimo, a Mariana que ya la conocía, David creo que fue una de las sorpresas más grandes con este proyecto, lo quiero muchísimo, es un talento increíble, es un amigo que se queda para siempre.

-Además de la comicidad, la frescura de la serie/novela tocan temas tabú, como la defensa de la identidad de género sin importar la elección sexual ¿crees que nuestro público latino lo va a entender, lo va aceptar?

E.E.: Creo que eso es lo bueno de este proyecto. Hacer normal un tema, a lo mejor, complicado para una familia es buenísimo… Por ese tipo de temas es por lo que más me emocionaba ser parte de esto, yo que tengo hijas, es el primer ejemplo que les quiero dar: que puedan tener la libertad de hacer lo que quieran, de decirme quiénes son realmente, qué quieren ser, que no tengan ese miedo a quedarse trabadas por algo. Defendemos nuestros derechos políticamente, pero primero que nada nos tenemos que aceptar en la casa, como padres y como hijos y como hermanos, entonces por ese lado esta historia toca ese tipo de temas de una manera ligera algo que hay casas que están viviendo, entonces es para ver como plantearlos y como normalizarlos y no etiquetar a nadie.

-¿Sientes que estás preparado para si en alguna de tus niñas te viene a contar que su identidad sexual es diferente a lo que socialmente se imagina?

E.E.: Yo me imagino que debe ser un proceso complicado, por los que nos asesoramos nosotros cuando hicimos este proyecto, obviamente tuvimos pláticas con gente que estuvo o están involucradas con estos temas, y hay que asesorarse y hay que estar como bien guiados, pero por el lado de que mis hijas hagan lo que quieran, no tengo la menor duda de que estaré ahí para apoyarlas, de eso de mí no tengo la duda, solamente tendría la duda de cómo hacerlo de la mejor manera. Me preocupa más que no me lo quieran decir y que estén frustradas, y es lo que leí, hay un porcentaje altísimo de personas de la comunidad LGTB que hay muchos suicidios por no poder realmente expresarse quienes son, por lo menos que en mi casa sean queridas, amadas, y respetadas y aplaudidas por lo que quieren ser.

-¿Qué te llevas de esta aventura?

E.E.: Muchas buenas experiencias, buenos amigos, aprendizaje como actor, creo que es uno de los proyectos en los que más me he exprimido… Hay veces en las que uno está acostumbrado obviamente a crear un personaje, pero va muy de la mano de lo que está escrito y decir las cosas como son y terminar las frases con la palabra exacta, creo que en este proyecto nos dieron muchísima libertad de improvisación y de un pimpón entre actores que eso lo gocé muchísimo, y me dio mucha herramientas para lo que sigue. Lo valoro como profesional ,y por otro lado pensar como persona y lo que nos pasó ahora con el virus y eso que le pasa a mi personaje de una sacudida de un divorcio o de un alto y reescribirte a ver qué es lo quieres de tu vida, y qué quieres desechar y con qué quieres continuar y con qué quieres exprimir y buscar en ti, eso creo que aprendí muchísimo también de mi personaje.