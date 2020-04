Exjugador de la NFL es arrestado por actividad sexual ilícita con una menor

El exjugador de los Jaguars de Jacksonville, Telvin Smith, fue arrestado este miércoles acusado del cargo de actividad sexual ilícita con una menor; sin embargo, salió horas más tarde de la cárcel en el condado de Duval, Florida, después de pagar una multa de $50 mil dólares, por lo que seguirá su proceso en libertad.

A Smith, de 29 años de edad, se le señala por mantener relaciones sexuales con una joven de 17 años en múltiples ocasiones, tanto en su casa, como en su vehículo entre los meses de agosto y septiembre de 2019.

More regarding former Jaguars LB Telvin Smith's arrest: Per a law enforcement source, Smith is accused of having sex with a 17-year-old girl multiple times, both at his home and in his vehicle, last August and September. Full story: https://t.co/urxyTfeoUM

— Michael DiRocco (@ESPNdirocco) April 29, 2020