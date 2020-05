Marjorie de Sousa baila en Tik Tok y luce su anatomía usando minishorts y top blanco

View this post on Instagram

Tardes hermosas llenas de sol en casa!!! 🌞 Valoro en estar en calma con los míos, confiando que todo pasará y estaremos bien. #quédateencasa este es nuestro trabajo. Puedes hacer de tus días algo maravilloso con tu creatividad, invéntate viajes a lugares donde fuiste Feliz, es momento de crear. #quédateencasa #pontecreativo #estemomentoesparati #photoby @julianhairstudio #sanfrancisco @latinus_us #sorpresasmuypronto #parati #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #lavidaesunhermosoregalo #teamo #selesquierebonito P.D. Mis botas no son de piel.