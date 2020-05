En leggings y ajustados shorts, la esposa de Fernando del Rincón presume sus músculos haciendo ejercicio

View this post on Instagram

Hoy probé nuestra bicicleta digo nuestra x que también es de mi @fdelrincon, para hacer cardio es espectacular sude como 🐷 😂😂😂 no sabíamos sin comprarla o no! Pero resulta que salir a la calle aunque no está prohibido pero tienes que hacer distanciamiento social es complicado x que resulta que mucha gente está haciéndolo, la respiración cuando hacemos ejercicio es más fuerte y pues el porcentaje de contagiarte es mayor… si les digo algooo fue la mejor decisión nunca pensé que lo disfrutaría tanto es más! Tengo la convicción de que me voy a hacer adicta!!! Ricooooo como sude y lo disfrute. . En @datedurisimo me preguntaban donde la compré aquí les va el dato @bestusedgymequipment le dije la mejor y está tiene sistema de banda en vez de cadena y frenos magnéticos realmente es sabrosa para el pedaleo!!! Les quiero dar las gracias por que me la trajeron rapidísimo! Y bueno no solo tienen bicicletas tienen de todo ya que son distribuidores. . No se que haré con ella en unos meses pero por ahora en la sala esta perfecta 🤣🤣🤣🤣 . #spinningAtHome #sweating #everyday #MantenteFuerte #Endorfinate