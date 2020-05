Jomari Goyso expone a tres celebridades con poquita ropa desde el balcón y la terraza

View this post on Instagram

Nueva #tendencia en el mundo de la moda!!! “El balcón” o “la terraza” (no empieces con tus comentarios, no es mostrar las 🍑) y no!!! No le voy a decir a Marlene que ese look no va con botas 👢 Estamos en cuarentena y a ella se le enfrían los pies en casa…. y si, la 🍑 de la derecha es de #sofiavergara BUENO YA!!!!!! 🤦🏻‍♂️ esto se complicó…. si tienen balcón úsenlo para estar a la moda…. 😂 #rihanna #marlenefavela