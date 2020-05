Adelantaron para hoy cierre de 7.2 millas en Nueva York promoviendo recreación con distancia social

A última hora, el cierre programado de calles para recreación con distancia social se adelantó del lunes para hoy, anunció anoche el alcalde Bill de Blasio.

El adelanto se produjo “justo a tiempo para el cálido y soleado fin de semana”, destacó New York Post.

La ciudad bloqueará el tráfico vehicular a lo largo de 7.2 millas de calles a partir de hoy, para permitirles a peatones y ciclistas más espacio de esparcimiento durante la pandemia de coronavirus.

“Gracias al rápido trabajo de los [Departamentos de transporte, parques y policía], abriremos las primeras 7 millas de calles para peatones y ciclistas el SÁBADO”, dijo Blasio anoche en Twitter.

“POR FAVOR practique el distanciamiento social y manténgase seguro”, agregó.

El primer lote de cierre de 7.2 millas es parte de un objetivo de incluir 100 millas antes del ansiado final de la pandemia.

Cada calle cerrada hoy sábado está dentro o al lado de un parque: unas 4.5 de las millas se ubican dentro Fort Tryon Park en Manhattan; Flushing Meadows-Corona Park y Forest Park en Queens; Callahan-Kelly Park en Brooklyn; Grant Park en El Bronx y Silver Lake Park en Staten Island.

Las otras 2.7 millas de calles incluyen: Williamsbridge Oval en El Bronx; Court Square Park en Queens; Carl Schurz Park, Highbridge Park y Lt. William Tighe Triangle en Manhattan; Prospect Park en Brooklyn; y Stapleton Waterfront Park en Staten Island.

De Blasio había anunciado previamente que las calles cerrarían a partir del lunes de 8 a.m. a 8 p.m. Pero ayer temprano había surgido la posibilidad del adelanto. Durante su rueda de prensa diaria sobre la crisis del coronavirus, reporteros le preguntaron al alcalde por qué no abrían las calles este fin de semana ante el buen pronóstico del clima.

Y él respondió: “Veré si hay una manera de acelerar esto, pero eso sólo sucedería si hay una forma de hacerlo cumplir correctamente”.

Una medida previa de 1.6 millas se aplicó en otras zonas entre finales de marzo y hasta el 5 de abril. Es un proyecto parecido al cierre de vías las mañanas de algunos sábados de verano, pero esta vez por razones radicalmente distintas.

BREAKING NEWS:

#OpenStreets are starting early!

Thanks to quick work by the @NYC_DOT, @NYCParks and @NYPDNews, we’re going to open up the first 7 miles of streets for pedestrians and cyclists SATURDAY.

PLEASE practice social distancing and stay safe.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 2, 2020