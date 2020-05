El organismo necesita estar bien hidratado, y por eso es necesario beber suficiente agua

El agua es esencial para la vida y para el buen funcionamiento del cuerpo. Se recomienda beber entre 6 a 8 vasos al día, o el equivalente a 2 litros de agua, pero, ¿es perjudicial beber agua durante la comida?

Por qué es importante beber agua

Beber agua es importante porque permite regular la temperatura corporal, mantiene los órganos hidratados y estos pueden cumplir bien sus funciones. Por otra parte, alivia ciertos problemas, como el estreñimiento.

Es necesario hidratarse durante cualquier actividad deportiva o física. De esta manera, el cuerpo no se resentirá. Por otro lado, una buena hidratación también influye en el buen estado de la piel, así informa un artículo de MedlinePlus.

¿Es malo beber agua con la comida?

Esta pregunta tiene varias respuestas. Hay quienes dicen que sí, mientras otros dicen que no, y otros que en realidad no es necesario. Si bien es cierto que no hay una norma que indique que se deba hacer, lo cierto es que se acostumbra a acompañar las comidas con agua u otra bebida.

El agua contribuye a crear una sensación de saciedad, lo que controla el apetito y las ganas de comer demás. Por lo tanto, es recomendable beber agua una hora antes o después de comer. Por otro lado, el agua también contribuye a disolver los alimentos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo en exceso es malo, por lo que es necesario controlar la cantidad de ingesta de agua de acuerdo a lo recomendado y de acuerdo a las necesidades de cada quien.

¿Beber agua ayuda a adelgazar?

Muchos piensan que beber agua con la comida contribuye a adelgazar. La verdad, es que la ingesta de agua ayuda a controlar el apetito, pero si no se controla el resto de los alimentos, muy difícilmente pueda ayudar a la dieta.

Por otro lado, no se recomienda ingerir bebidas carbonatadas o con mucha azúcar. Los jugos naturales son una buena opción a cualquier hora del día, sobre todo aquellos que son abundantes en líquidos.

En líneas generales, el agua es esencial para el cuerpo, y también es un componente esencial en la alimentación y en cualquier dieta, por lo que no se debería dejar de pasar por alto su consumo.