España alivia medidas de confinamiento por coronavirus y residentes salen en masa a correr a los parques

Los parques en España son los que más afluencia de visitantes han registrado luego de que las autoridades aliviaran las medidas de confinamiento en medio de la crisis por coronavirus en el país.

Publicaciones en el ciberespacio este sábado dan cuenta de congregaciones masivas de corredores en ciudades como la capital Madrid, Barcelona y otras.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2020

Desde primeras horas de hoy, el panorama era de espacios recreativos llenos de gente y muchos sin seguir las reglas de distanciamiento social.

Bajo las nuevas directrices del Gobierno español, desde las 6 a.m.- aunque en diferentes periodos de tiempo-, todos los ciudadanos, excepto si presentan síntomas de coronavirus y están en aislamiento, pueden salir a la calle.

Las nuevas medidas establecen que paseos con niños menores de 14 años se restringen al horario de 12 p.m. hasta las 7 p.m. En el caso de las personas que son cuidadas por otros o mayores de 70 años podrán salir de 10 a.m. a 12 p.m. y de 7 a 8 p.m.

La prácticas deportivas se pueden realizar una vez al día, sin límite de tiempo dentro de la franja horaria de 6 a 10 a.m. y de 8 a 11 p.m. dentro del municipio en el que se resida.

Algunos usuarios de redes tildaban a los ciudadanos que salieron del confinamiento para recrearse, ya sea a pie o en bicicleta como “subnormales”, y el panorama de “vergonzoso”, ya que algunos consideran que la reducción de las imposiciones aunque de forma parcial, no representa una obligación a salir de las casas.

— Manuel Viejo (@LoloViejo) May 2, 2020

Me envían esto de la Diagonal esta mañana. Hay una cosa que creo que no se ha entendido: se PUEDE salir a hacer deporte, pero NO es OBLIGATORIO. pic.twitter.com/C5JWzPG4G6

— alexphunk (@alexphunk) May 2, 2020