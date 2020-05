Los consejos de Rosie Rivera para recuperar la figura después del embarazo

View this post on Instagram

🎼🎼 Entre espinas y nopales Crecieron mis padres Y ahí nací yo, y entre la tierra Mi padre soñaba con darme Una vida mejor🎼🎼 – Sangre de Indio Enseñarle a mi hija el arduo trabajo, honesto y bello de pizca que hicieron mi papá @pedroriveramusic y @lupilloriveraofficial cuando emigró mi familia a los EEUU fue una lección que llevará en el corazón toda la vida. Los admiro, respeto y agradezco. Esta es la espina dorsal de este país. Tan fácil compramos fresas en el súper y se nos olvida cuanto trabajo les ha costado a nuestra gente. President Trump THIS is the true image of Mexicans. This is what you should tell the world about us. Hard working honest human beings with dreams for their children. Que día mas bello con mi familia. #migente #sangredeindio #pizca #mexican #rivera