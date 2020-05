Cómo diferenciar la avispa asesina asiática de las avispas normales

Este semana se conoció sobre la presencia de una avispa asesina en Estados Unidos.

La noticia cayó justo cuando el país lucha contra la pandemia del coronavirus. El insecto es conocido como Avispa Asiática Gigante, pero científicos no dudan en llamarla la “avispa asesina” por su poder depredador sobre otros insectos y llegar a causar la muerte de personas.

El principal rasgo de la “avispa asesina” es su tamaño. Es un insecto que a la distancia puede asemejarse a una cucaracha de agua o a un escarabajo.

A new threat reaches the United States: A massive Asian hornet with mandibles that rip bees to shreds and a stinger so potent that one unfortunate victim likened it to "having red-hot thumbtacks being driven into my flesh”

Via @ByMikeBaker⁩ https://t.co/7ytzX4LLiw

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) May 3, 2020