Los consejos de Rosie Rivera para salir de una relación tóxica

View this post on Instagram

Estuviste en el desierto, fuimos probados en el fuego, y ahora bailaremos en la lluvia! Te amo @abelsworship Amo ministrar contigo. ****pastores y líderes de Los Ángeles… te invitamos a un servicio de matrimonios. Desliza 👉🏼 El éxito empieza en casa. #losangeles #matrimonios #parejas #Dios #amor