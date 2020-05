Los Tigres del Norte, Maná, Maluma, Adamari López y Kate del Castillo se unen en el festival virtual Altísimo Live! para ayudar a los afectados por la pandemia

View this post on Instagram

#AltisimoLive! will be co-hosted by actor, producer, director, and activist @evalongoria and @iheartlatino Chairman and Chief Creative Officer @enriquesantos. Other celebrity co-hosts throughout the livestream benefit festival will include @jbalvin @katedelcastillo , @rosariodawson, and @alejandrosanz. . #SwipeLeft to see some of our other celebrity performers and presenters joining the cause. . We invite YOU to join our cause too and make a difference by giving $5 (or more) this Cinco and then head over to AltisimoLive.com to start your interactive experience. — AltisimoLive! será co-presentado por la actriz, productora, directora y activista @EvaLongoria y el Presidente y Director Creativo de @iHeartLatino, @EnriqueSantos. Otros co-anfitriones del festival de beneficios transmitido por Livestream incluirán @JBalvin, @KateDelCastillo, @RosarioDawson y @AlejandroSanz. . Desliza a la izquierda para ver a algunos de nuestros artistas famosos y presentadores que se unen a la causa. . Te invitamos a unirte a nuestra causa también y hacer una diferencia al dar $ 5 (o más) este Cinco y luego dirigirte a AltisimoLive.com para comenzar tu experiencia interactiva.