Metida en la tina, Malillany Marín encuentra la mejor manera de distraerse en la cuarentena

View this post on Instagram

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. About today Me sentía rara tantos dias sin arreglarme un poco ! Sin aretes ni labial ‘ sin un vestido sin sentirme arreglada y femenina sin sentirme yo así que decidi arreglarme para mi misma y comenzar mi mañana diferente. Fotógrafa mi mamá 😍 #booklover #tub #theclickchallenge2020