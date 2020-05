Atrapan a niño de 5 años conduciendo en autopista de Utah a California para comprarse un Lamborghini

Un niño de 5 años fue atrapado conduciendo el automóvil de sus padres en una autopista en Utah el lunes, aparentemente en camino a California para comprar un lujoso Lamborghini.

El niño conductor recorrió un par de millas, desde su casa en Ogden hasta la rampa de la calle 25 de la carretera I-15, dijo la policía estatal de Utah.

Inicialmente los agentes pensaron que se habían tropezado con un conductor discapacitado, pero pronto descubrieron que era en realidad un niño con una inclinación por los autos de lujo.

El menor les dijo que se había ido de casa después de una discusión con su madre, en la que ella se negó a comprarle un Lamborghini. Entonces decidió ir a buscar uno él mismo.

“Podría haber estado corto en el monto de la compra, ya que sólo tenía $3 dólares en su billetera“, publicó irónicamente la policía estatal en Twitter.

His story is that he left home after an argument with Mom, in which she told him she would not buy him a Lamborghini. He decided he'd take the car and go to California to buy one himself. He might have been short on the purchase amount, as he only had $3 dollars in his wallet.

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020