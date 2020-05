Bella y talentosa: Mia Rubín Legarreta rompe corazones

Erik Rubín se prepara para convertirse en suegro

Hace unos días Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron los 15 años de su hija Mia y ahora que la primogénita de la familia ya se volvió toda una jovencita, el cantante asegura que se está alistando para todos los cambios físicos, psicológicos y sociales a los que ella se enfrentará, entre ellos el tener pareja próximamente.

El ex Timbiriche fue entrevistado por su mujer para “Hoy” y ahí señaló que aunque la chica no le ha comentado hasta el momento que tiene novio, él sabe que su hija es muy agraciada físicamente, por lo que no duda que en un futuro no muy lejano les presente a su primer amor, hecho al que toda la familia deberá acostumbrarse.

“Para mí es mi pequeña y siempre lo va a ser, pero sé que se vienen cambios y que precisamente al rato la vamos a ver con el novio, pero la verdad es que no soy celoso, yo lo que quiero es verla feliz y realizada. Este momento fue muy especial por lo que significa, es ese gran paso de pasar de niña a mujer y lo disfruté mucho”, dijo Erik.

Sobre el festejo del cumpleaños de Mia, el cantante señaló que días antes se sentía algo triste por no poder estar con sus amigos ni poder hacer el viaje al Mediterráneo que quería, pero al final todo salió muy bien. Asimismo, detalló que durante la fiesta hubo pastel, globos y hasta el tradicional vals de la mano de su papá.

