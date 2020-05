Los beneficios medicinales de consumir caldos durante el confinamiento y tres saludables recetas

View this post on Instagram

Si estas tratando de comer más VERDURAS esta semana, ¡prepara este riquísimo CALDO tlalpeño! 🥑🥕 👤 PORCIONES: 6 📝 INGREDIENTES: – 8 tazas de caldo de pollo – 400 gr de pechuga de pollo – 3 zanahorias en cubos – 1 cda de aceite – 1/3 de cebolla cortada en trozos – 2 dientes de ajo – 4 jitomates cortados en cuartos y sin semillas – 1 rama de cilantro – 1 rama de epazote fresco – 1 taza de garbanzo cocido – 2 chiles chipotles – al gusto de sal Para acompañar: – 1 pieza de aguacate cortado en láminas – al gusto de limón PREPARACIÓN: 1. En una ollita a fuego medio calienta el caldo de pollo y cocina la pechuga de pollo por 20 minutos, agrega la zanahoria y cocina por 3 minutos más. 2. En una sartén calienta el aceite y fríe la cebolla, el ajo y el jitomate, licúa y reserva. 3. Añade la salsa anterior al caldo, agrega el cilantro, el epazote, los garbanzos, el chile chipotle, sazona con sal y cocina por 10 minutos más a fuego bajo. 4. Retira la pechuga del caldo, deshebra y regresa al caldo. 5. Sirve caliente acompañado de láminas de aguacate, acompaña con limón.