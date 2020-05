Los contribuyentes se quedan atrás

Durante este momento difícil, debemos cuidarnos los unos los otros. El coronavirus no se preocupa por nuestra ciudadanía o nuestros lugares de nacimiento. Nadie debe ser dejado de lado. Estamos en esto todos juntos.

Muchos en nuestra comunidad están luchando.

Al enfrentar la pandemia de coronavirus, se nos ordena quedarnos en casa para estar seguros y saludables. Sin embargo, para muchos eso significa una rápida desesperación financiera. Sin ingresos. No hay forma de pagar el alquiler o las facturas. En algunos casos, significa luchar para pagar las primas de atención médica.

En respuesta, el Congreso aprobó la Ley CARES, una ley para proporcionar ayuda con un pago de $1,200 por persona y $500 por niño.

Es un comienzo, pero no es suficiente. Y lo que es peor, muchos contribuyentes se quedaron atrás, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Sí, algunos ciudadanos estadounidenses no recibirán un cheque. Eso es una injusticia. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense casado con un inmigrante que no tiene un Seguro Social perderá sus $ 1,200 si es que presentan impuestos conjuntamente.

Lo has leído bien. Incluso si la persona paga impuestos y sea ciudadano estadounidense, es posible que no reúna los requisitos para recibir asistencia de alivio. En esencia, más de un millón de ciudadanos estadounidenses están siendo castigados porque están casados ​​con un inmigrante que no tiene un número de Seguro Social.

Los ciudadanos estadounidenses que se casan con inmigrantes sin un número de Seguro Social no son los únicos que pierden. Los niños ciudadanos estadounidenses también. Imagine ser el padre de un niño ciudadano estadounidense; usted no tiene un número de Seguro Social pero paga impuestos con un número ITIN, también conocido como Número de identificación de contribuyente. No podrá obtener el beneficio económico de $500 por niño. ¿Quien sufre? Ciudadanos estadounidenses y niños. Esto es inaceptable.

Todos los contribuyentes trabajadores que pagan impuestos utilizando un ITIN y pagan al sistema deben beneficiarse de la ayuda económica, independientemente de su estado migratorio. Es por eso que firmé una propuesta de legislación para cambiar eso. Y como soy la Segunda Vicepresidenta del Caucus Hispano del Congreso, le pido al Liderazgo Democrático de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que incluya esta solución en el próximo proyecto de ley sobre coronavirus.

Más de 12 millones de contribuyentes y sus hijos en Estados Unidos tienen un ITIN. Trabajan duro y pagan su parte justa, pero no reciben la ayuda que necesitan. Muchos de ellos son trabajadores del sector de comida y agricultura. Son “trabajadores esenciales” que mantienen nuestras tiendas surtidas y a nuestras comunidades alimentadas. Futuros esfuerzos federales para abordar las pérdidas de ingresos y empleos deberían incluir a todos los contribuyentes estadounidenses.

La congresista Nanette Díaz Barragán representa el44º distrito de California en la Cámara de Representantes. Es miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, y es copresidenta de la Fuerza de Tarea de Justicia Ambiental y Climática de los Estados Unidos

Taxpayers Left Behind

Many in our community are struggling. As we face the coronavirus pandemic, we are ordered to stay home to stay safe and healthy. Yet, for many that means financial despair. No income. No way to pay the rent or the bills. In some cases, it means struggling to pay healthcare premiums. In response, Congress passed the CARES Act, a law to provide some help with a payment of up to $1,200 per person and $500 per child.

It’s a start, but not enough. And worse, many taxpayers were left behind, including American citizens.

Yes, some American citizens will not be receiving a check. That is an injustice. For example, an American citizen married to an immigrant who does not have a Social Security will miss out on his or her $1,200 if they file taxes jointly.

You read that right. Even if you pay taxes and are an American citizen you may not qualify for the relief assistance. In essence, more than one million American citizens are being punished because they are married to an immigrant who does not have a Social Security number.

American citizens who marry immigrants without a Social Security number are not the only ones missing out. American citizen children are, too. Imagine being the parent of an American citizen child but you do not have a Social Security number and instead pay taxes with an ITIN number, otherwise known as a Taxpayer Identification Number. You would not get the $500 per child economic benefit. Who suffers? American citizens. Children. This is unacceptable.

All hardworking taxpayers who pay taxes using an ITIN and pay into the system should benefit from the economic relief, regardless of immigration status. That’s why I signed onto legislation to change that. And as the Second Vice Chair of the Congressional Hispanic Caucus, I am asking House Democratic Leadership to include this fix in the next coronavirus bill.

More than 12 million taxpayers and their children in the United States have an ITIN. These are people who work hard and pay their fair share, but they are not receiving the help they need. Many of these are workers in the food and agriculture sector. They are “essential workers” who are keeping our grocery stores stocked and our communities fed. Future federal efforts to tackle losses of incomes and jobs should include all of America’s taxpayers.

During this difficult time, we must look out for each other. The coronavirus does not care about our citizenship or our places of birth. No one should be neglected. We are all in this together.

Congresswoman Nanette Diaz Barragán represents the 44th district of California in the U.S. House of Representatives. She is a member of the House Energy and Commerce Committee, and serves as the Co-Chair of the United for Climate and Environmental Justice Task Force.