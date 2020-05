Yuri se reinventa y ahora cantará reguetón: “Siempre estoy innovando”

La cantante incursionará en el género urbano para retarse y no quedarse estancada, pero cuidando su imagen sin llegar a lo sensual y erótico

De entre los artistas populares en la década de los 80, Yuri se considera la que mejor ha sabido reinventarse.

Aunque reconoce que su fuerte es la balada y no piensa dejarla, la intérprete de “Detrás de Mi Ventana” ha incursionado en ritmos nuevos para retarse y no quedarse estancada.

“Me doy el lujo de decir, con mucha humildad, que soy la única ochentera que siempre sale de su zona de confort. Siempre estoy innovando, sacando cosas nuevas. Otros géneros me dan la oportunidad de crecer y adquirir otros públicos que no son los míos y me vean fresca”, aseguró Yuri en entrevista telefónica.

Como muestra, estrena hoy su tema urbano “Todo el Año” a dueto con Nio García, intérprete de “Te Boté”.

Tras estudiar la forma de cantar en el género y suprimir sus vibratos, la artista llegó a un reguetón más relajada, pues no quería cantar algo que fuera en contra de su persona.

“No quise entrarle al rollo de lo sensual, erótico y cachondo porque me votan de la iglesia. Al ser una mujer cristiana tengo que ser coherente con lo que digo y hago. No puedo decir que soy cristiana y esposa de un pastor con las nachas y bubis de fuera“, dijo.

Aunque estaba previsto que su bioserie llegara a finales de año, los avances en la producción de Televisa se detuvieron por el Covid-19, por lo que de momento sólo tienen el guion.

Yuri espera que el productor sea Miguel Ángel Fox, pues fue muy transparente para contar su vida desde su infancia a la época actual, aunque al contar sus vivencias descubrió que hay cosas que no ha superado.

“Las sesiones me daban depresión, me ponían muy mal en casa al otro día y no me podía levantar. Fue como volver a abrir la herida que ya había cerrado y volver a recordar emociones y situaciones muy difíciles, cada quien dice lo que quiere, pero yo no tapé nada. Van a ver todo lo fuerte que yo viví y me hizo llegar a la fe como el momento de mi suicidio. Eso lo voy a decir, no me voy a hacer la muy santa ni a tapar nada de mi pasado”, finalizó.