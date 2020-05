“Fumaba mota y me echaba el humo en la cara. Yo tenía como 5 años” dijo Frida Sofía de Alejandra Guzmán a la revista TVNotas

La hija de "la Reina del Rock" de México dice que su mamá la invitó una vez a probar unos hongos alucinógenos con ella

La revista TV Notas dio a conocer una entrevista que le realizaran a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, en medio del escándalo en el que se encuentran después de que ellas mismas publicaran videos en los que defienden cada una su posición. En esta oportunidad, Frida aseguró que su mamá tiene varias adicciones, entre muchas otras declaraciones verdaderamente impactantes que dio a este medio.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba mariguana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, dijo la también cantante Frida Sofía.

Estos, al parecer, son algunos de los desagradables recuerdos que Frida cuenta que tiene de su infancia. Sin embargo, también recuerda cosas ocurridas en los años recientes.

“Fue hace cinco años, la última vez que pisé su casa de Huatulco, Oaxaca, ella quería que yo probara hongos alucinógenos con ella, la famosa ayahuasca, fue algo que me sacó muchísimo de onda”, agregó la joven.

Además, afirmó también que “La Reina del Rock” aún consume drogas.

“… Ella sigue fumando marihuana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”.

Cuando la preguntaron a Frida si asistía a terapia dijo que sí, que lo hace una vez al mes y que ella misma cubre el costo de la consulta y sus medicinas, ya que no que tiene seguro médico. Así como recalcó que es “falso” que Alejandra Guzmán le pase dinero mensual, que la última vez que lo hizo fue cuando Frida estaba en la universidad y que ella siempre busca la vía de arreglárselas para cubrir sus cosas, incluyendo sus gastos de salud.

Por último, dijo que ella no tiene bloqueada en su celular a su mamá, que es al revés y que “si no es así, pues que lo demuestre”. Todo indica que este pleito seguirá, aunque Frida Sofía no se cierra ante la posibilidad de una reconciliación pero bajo sus propias condiciones, entre ellas, que Alejandra Guzmán admita que sí tuvo algo con el ex de Frida, Christian Estrada.

Si quieres leer la entrevista completa que le hiciera la revista TVNotas a Frida Sofía pulsa aquí.