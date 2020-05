Conoce el apartamento de playa en el que Grettell Valdez pasa la cuarentena con su hijo Santino

View this post on Instagram

La cara de Santo en el 2do video 😂😂😂 Así será cuando @grettellv no le acepte a sus novias 🙊 . . . #IGs #GrettellValdez #SantoPuroAmor #Leo #FirstFamily #QuarantineTime #Cuarentena #QuedateEnCasa #StayHome #VengaActitud #LoMejorEstáPorVenir #SaldremosDeEsto #JuntosPeroSeparados #SiSePuede