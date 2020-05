Tim Ryan insiste en cheque de estímulo de $2,000 mensuales: “La única cosa que va a costar más es hacer nada”

La propuesta de un segundo cheque de estímulo por al menos seis meses consecutivos costaría un millón de billones de dólares mensuales, de acuerdo con los estimados

El representante por Ohio, Tim Ryan, insistió en que aunque su medida para otorgar $2,000 dólares mínimos mensuales a través de un segundo cheque de estímulo costará mucho, es el paso necesario para empezar a estabilizar la economía.

“Yo creo que ésa es la mejor manera de estabilizar la economía y asegurarnos que todo el mundo pague sus hipotecas, sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales…y todo lo demás para que no se queden atrás”, dijo Ryan este martes en una entrevista con Fox News Rundown.

“A medida que empezamos a dejar sin efecto las órdenes de ‘mantenerse en la casa’ (stay-at-home), necesitamos asegurarnos que puedan cumplir con sus obligaciones económicas a este punto y que ellos tengan algún dinero en el bolsillo para que puedan salir a la calle a hacer que la economía corra”, agregó el legislador, quien presentó el “Emergency Money for People Act” junto al representante de California, Ro Khanna.

El proyecto presentado a mediados de abril dispone pagos por un mínimo de $2,000 mensuales a residentes de 16 años o más que ganen $130,000 o menos al año.

La propuesta de un segundo cheque de estímulo por al menos seis meses consecutivos costaría un millón de billones de dólares mensuales, de acuerdo con los estimados.

Pero para el demócrata no aprobar la medida tendría costos mayores a largo plazo.

“La gente dice: ‘bueno, esto va a costar mucho dinero’. Y yo digo: ‘están absolutamente correctos’. La única cosa que va a costar más es hacer nada y movernos de una profunda recesión a la depresión”, planteó Ryan.

“O sea, es mucho dinero. Yo no estoy aquí para pedalear hacia atrás o endulzar esto. Es mucho dinero. Pero la pregunta es, imagina todos estos estadounidenses que no pueden pagar sus hipotecas, que no pueden pagar la deuda del auto, que van a incumplir con sus deudas de tarjetas de crédito y todo lo demás. ¿Cómo ellos van salir de todo eso?”, argumentó el demócrata.

“Ya son 30 millones de personas que solicitaron desempleo. Los empleados de primera línea (esenciales), los trabajadores en tiendas de alimentos que no son bien pagados, trabajan largas jornadas…están trabajando duro. Están jugando bajo las reglas. Y nosotros queremos que tengan algo de dinero en sus bolsillos también y un ‘gracias’ por todo lo que están haciendo en el medio de la pandemia. Así que yo pienso que es sencillo”, sostuvo.