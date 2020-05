Hacen realidad sueño de niño hispano de 5 años atrapado conduciendo en una autopista para “comprarse” un Lamborghini

Un vecino hizo realidad el sueño de Adrián Zamarripa, osado niño de 5 años que fue arrestado conduciendo el vehículo de sus padres en una autopista de Utah en supuesta ruta a California para comprar un Lamborghini.

La historia llamó la atención de Jeremy Neves, un vecino que le ofreció un paseo en su propio Lamborghini, según KSL.com

“Tuvo el coraje de perseguir lo que quería, ¿sabes?” dijo Neves. “Tal vez esté siendo castigado, tal vez esté castigado, tal vez tenga algunas tareas que hacer… Al mismo tiempo pensé que sería genial decir: ’Tus sueños no están tan lejos como crees que están’”.

Zamarripa iba a 32 mph en una autopista en Ogden el lunes cuando los policías lo vieron desviarse erráticamente y lo detuvieron.

After driving his family car down I-15, with the intent to drive to California and buy a Lamborghini, 5 year-old Adrian Zamarripa got a hefty scolding. He also got the ride of his life, the day after. @KSL5TV was there. See his reaction, 5&6pm. pic.twitter.com/grT0ByKMzy

Inicialmente los agentes pensaron que se habían tropezado con un conductor discapacitado, pero pronto descubrieron que era en realidad un menor de edad con una inclinación por los autos de lujo.

Cuando un policía se acercó, vio al niño estirándose para alcanzar el pedal del freno. “Absolutamente no era lo que esperaba”, dijo el agente estatal Rick Morgan a la prensa.

El niño luego admitió que estaba viajando a la casa de su hermana en California, donde planeaba comprar el automóvil de sus sueños, y luego mostró $3 dólares en su billetera, dijo Morgan.

When his mom refused to buy him a Lamborghini, a 5 year-old Utah boy hit the road himself in the family's SUV. “He decided to take the car and go to California to buy one himself,” said the Utah Highway Patrol trooper who pulled him over. https://t.co/J0jleH4vV0

— The New York Times (@nytimes) May 5, 2020