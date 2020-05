Mujer que acusa a Biden de acoso sexual dice que el demócrata debe retirarse de la carrera presidencial

Tara Reade, quien fuera asistente en el Senado, y ha acusado a Joe Biden de acoso sexual considera que el presidente debería retirarse de la carrera presidencial y rendir cuentas. Reade también opina que es demasiado tarde para que el exvicepresidente se disculpe.

Reade dijo en una entrevista en NBC que haría su denuncia bajo juramento y que estaría dispuesta a enfrentar un interrogatorio. Cuando la entrevistadora, Megyn Kelly, le preguntó si estaría dispuesta a enfrentarse a una prueba de polígrafo, Reade dijo que accedería si “Joe Biden (también) se toma una. Pero no soy una criminal”, aclaró.

“Usted y yo estuvimos allí, Joe Biden. Por favor, dé un paso al frente y rinda cuentas. No debería postularse para [ser] el presidente de los Estados Unidos”, dijo la exasistente cuando le pidieron que le dirigiera unas palabras al que con casi total seguridad será el candidato demócrata llamado a sacar a Trump de la Casa Blanca.

Reade admitió que “desearía” que Biden se retirara de la carrera electoral pero no espera que lo haga. Kelly publicó este jueves fragmentos de la entrevista, que tuvo lugar un día antes.

MK EXCLUSIVE: #TaraReade responds to #JoeBiden; calls for him to drop out pic.twitter.com/jxHAUYaWVU

— Megyn Kelly (@megynkelly) May 7, 2020