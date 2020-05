Parar no es una opción para Río Roma

El dúo mexicano promociona el sencillo "Lo siento mucho" junto a Thalía

En una ocasión un amigo de José Luis Ortega, del dúo Río Roma, le mostró el mensaje de texto con el que había terminado con su novia. Era una frase matadora, fulminante.

“Le escribió, ‘te mando este moño negro porque se te acabó tu pendejo’. Fue muy impactante”, dijo el intérprete, quien forma este grupo de música romántica con su hermano Raúl. “Dije, ‘esta es una canción'”.

Y efectivamente, la singular frase inspiró “Lo siento mucho”, un tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que se estrenó en varias versiones, la más reciente con mariachi.

Pero no solo eso. Para este corte, los hermanos quisieron hacer un dueto con Thalía, quien no solo aceptó gustosa, sino que defendió el uso de la “mala” palabra. Y es que para Río Roma, aunque era un riesgo hacer uso de ese vocabulario, “valía la pena por la canción”.

“Si le quitábamos la palabra ya no pesaba”, dijo José Luis, quien es el mayor de los dos hermanos y además el compositor de todos los temas del grupo. “Tenemos una versión ‘clean’, que dice ‘pareja’, y que es para la radio”.

Río Roma, que habló desde su casa en Ciudad de México, de donde es originario el dúo, tuvo que interrumpir no solo la promoción de este corte debido a la contingencia de salud ocasionada por el Covid-19, sino su ‘Rojo Tour’ que había comenzado en la capital mexicana en septiembre y que continuaría por Centro y Sudamérica y luego por Estados Unidos.

“Nos llegó justo en la salida de uno de los temas más importantes de nuestra carrera”, dijo José Luis.

Esta canción es el tercer corte de “Rojo”, un álbum para el que aún no hay fecha de salida. Por ahora, lo chicos se han tenido que conformar con ofrecer un concierto de poco más de una hora en su canal de YouTube, una alternativa que muchos cantantes están considerando cada vez más como una forma de mantenerse vigentes mientras no se reanuden los eventos masivos, algo que, por lo que se ve, no sucederá mientras no se encuentre una vacuna que contenga la pandemia ocasionada por el coronavirus.

“Lo bueno es que la gente sigue escuchando nuestro catálogo”, dijo Raúl, quien tiene 35 años. “Lo mejor es seguir haciendo música; la gente necesita nuevas cosas, ponerse de buenas, alegre”.

Por eso hay planes de seguir estrenando canciones. El próximo tema –del que todavía no hay fecha de salida– será precisamente uno con mucho ritmo, porque los chicos creen que es lo que le hará bien a la gente en esta cuarentena.

“Estamos cambiando el orden de las canciones porque se necesita alegría, colores, motivación”, dijo José Luis. “Pero parar no es opción”.

Mientras tanto, los hermanos, desde su encierro, pasan el tiempo haciendo música, viendo series y películas y buscando con quién harán su próxima colaboración, uno de los sellos de su trayectoria.

“Lo estamos tomando de la mejor manera”, dijo José Luis. “La incertidumbre es lo que nos causa ansiedad […] Pero al final tenemos que ser positivos en todo, no nada más en el trabajo, y ver cómo podemos dominar esta etapa que estamos viviendo”.