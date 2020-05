¿Poca inspiración para festejar a mamá? Prueba este menú de brunch casero para disfrutar a pesar del confinamiento

View this post on Instagram

¡MAMÁ se merece un desayuno en la cama con este delicioso PAN FRANCÉS! 🍞🍓 👤 PORCIONES: 2 📝 INGREDIENTES: – 2 huevo – 1 taza de leche entera – 1 cda de esencia de vainilla – 1/2 cda de nuez moscada – 1 taza de azúcar mascabada – 2 cdas de canela – 4 rebanadas gruesas de pan de caja – 3 cdas de mantequilla Para decorar: – 1 taza de frutos rojos – 1/4 de taza de azúcar glass – 1/2 taza de miel maple PREPARACIÓN: 1. En un bowl, mezcla el huevo con la leche, la esencia de vainilla y la nuez moscada. 2. Combina en un plato el azúcar mascabado con la canela. Reserva. 3. Remoja el pan en la mezcla de huevo por ambos lados hasta que esté completamente hidratado. 4. En un sartén a temperatura media, derrite la mantequilla y cocina los panes hasta dorar por ambos lados. 5. Retira los panes del sartén y espolvorea con la mezcla de azúcar y canela. 6. Sirve con los frutos rojos, el azúcar glass y la miel maple.