Video resume vuelos bajos de JetBlue en honor a trabajadores esenciales de Nueva York; Ocasio-Cortez los criticó

Tres aeronaves de JetBlue pintadas en honor a los trabajadores esenciales de la ciudad que luchan contra el coronavirus volaron anoche muy bajo sobre los cinco condados de Nueva York.

Algunos ciudadanos criticaron la acción, comparándola con los ataques terroristas de 9/11, reportó Business Insider.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (ACO) se unió al rechazo, comentando con ironía en Twitter: “No hay nada como una campaña corporativa de relaciones públicas que quema combustible para reactores a baja altitud sobre comunidades vulnerables que mueren a causa de un virus respiratorio que se combina con nuestra exposición preexistente y desproporcionada a la contaminación del aire…”.

El histórico saludo aéreo incluyó tres aviones pintados para honrar a FDNY, NYPD y la campaña I LOVE NY / Empire State Development.

Despegaron y aterrizaron del aeropuerto JFK. La jornada comenzó a las 7 p.m. sobre Brooklyn y Queens, y luego recorrió el río Hudson, en las costas de El Bronx, Manhattan y Staten Island.

Los vuelos simbólicos se produjeron días después de que los Blue Angels de la Marina de EEUU y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea iniciaran en NYC una gira de tributo a nivel nacional.

La versión de JetBlue es parte de la campaña “Aplaudo porque nos importa” (“Clap Because We Care”) para agradecer a los trabajadores de primera línea durante la pandemia de COVID-19.

La aerolínea dijo que también está donando certificados de vuelo de ida y vuelta a 10 mil trabajadores de la salud.

Un video del sobrevuelo de anoche puede observarse aquí.

Nothing like a corporate PR campaign that burns jet fuel at low altitudes over vulnerable communities dying from a respiratory virus that compounds on our preexisting and disproportionate exposure to air pollution to show healthcare workers we care https://t.co/xyCr3tojgn

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 7, 2020