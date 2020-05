4 recetas de dips caseros para disfrutar de una tarde de películas

View this post on Instagram

Acompaña tus botanas de hoy con este delicioso diplomado de queso con cerveza.

Necesitas: 1 taza de queso crema 1 cda. de queso azul ½ taza de queso Monterey Jack rallado ½ taza de cerveza Paso a paso: Mezcla el queso crema con el queso azul hasta que se consiga una consistencia uniforme. Mezcla el resto de los ingredientes y sirve.