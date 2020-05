Dulces recetas para celebrar a mamá durante la cuarentena

View this post on Instagram

Aprovecha el tiempo y corre a preparar este pay frío de queso y mango. Busca más recetas en www.cocinafacil.com.mx 🤤 #CocinaFácil #pay #payfrío #postre #recetas #recetasfaciles #cocinanandoencasa #recetasdecocina #mango #paydequeso #dulce #delicioso . . . Necesitas: 1 barra de queso crema (190g) 1 lata de media crema 2 tazas de mango congelado 1/4 de taza de azúcar estándar 1 paquete de galletas de vainilla molidas 1 barrita de mantequilla derretida 1/2 taza de almendras molidas Paso a paso: Coloca en la licuadora el queso, la media crema, el mango y el azúcar. Licua hasta obtener una mezcla homogénea y reserva. En un tazón mezcla las galletas molidas, la mantequilla y las almendras molidas. Permite que se integren los ingredientes. Con una cuchara o las manos distribuye esta mezcla en un molde para pay o tarta mediano procurando que cubra la superficie y los bordes por completo y que la cobertura sea lo más pareja posible. Refrigera durante 10 minutos. Pasado este tiempo rellena con la mezcla de mango y distribuye bien el relleno. Congela por 4 horas o hasta que el relleno ya esté firme. Para servir decora con frutas de temporada y unas hojitas verdes para darle frescura.