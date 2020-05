Pocos se libran de los efectos del vórtice polar en primavera: más de 100 millones entre clima congelante y nieve

A medida que el impacto de un vórtice polar se intensifica en la zona del noreste de Estados Unidos, ya algunos estados han comenzado a experimentar la caída de nieve en plena primavera.

Los efectos del sistema procedente de Canadá iniciaron este viernes en regiones de Minnesota y Georgia hasta alcanzar Nueva Inglaterra.

Las bajas temperaturas, los vientos y la caída de nieve mezclada con lluvia continuará hasta el lunes.

Los pronósticos estiman que en ciudades como Nueva York, Albany y Hartford, se espera más lluvia fría que nieve, pero ambos elementos se podrían mezclar.

“Parece que el interior de Nueva Inglaterra verá acumulaciones considerables de nieve mojada con vientos del norte intensificándose a finales del viernes hasta la mañana del sábado”, indicó el Centro de predicción meteorológica. Los expertos han estimado temperaturas de hasta 25 grados más bajas de lo normal en esta temporada.

Aquí puedes ver las actualizaciones del clima

“El hecho de que está empujando mucho más lejos hacia el sur es lo que resulta inusual (del sistema)”, dijo al New York Post el meteorólogo de Accuweather, Tom Kines.

“Simplemente, la ‘Madre Naturaleza’ no está siendo buena. Fue buena la mayoría del invierno porque no tuvimos que lidiar con nieve ni nada, tal vez se está desquitando”, agregó el especialista.

El reporte de la CNN detalla que más de 100 millones de estadounidenses experimentarán la baja en las temperaturas a niveles de congelación este fin de semana de madres.

Al menos 20 estados permanecen bajo vigilancias, avisos o advertencias de clima congelante esta mañana.

Aunque la mayoría de las alertas impactan a demarcaciones en el Medio Oeste y Noreste, algunas se extienden hasta Georgia y Carolina del Sur.

#ThisIsVermont's #snow and #VTwx #ThisMorning at 7:15am #today, on #May9th in #MyNeckOfTheWoods at 1200ft elevation in the hills of #MadRiverValley, #Vermont.

(The dogs were surprised but very happy with the #weather as snow was falling and gusty wind was blowing strong.) pic.twitter.com/orpOdDnRPh

— Atii Sled Dogs (@9dognight) May 9, 2020