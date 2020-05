Administración Trump descarta pronta ayuda económica extra a familias a pesar de pérdidas por coronavirus

Tres oficiales del Gobierno del presidente Donald Trump remarcaron que, por ahora, no hay planes para aprobar un paquete de ayuda económica extra a familias similar a los $1,200 dólares, ya que la Administración federal esperará a evaluar el comportamiento de la economía con el plan de reapertura.

“Bueno, no estoy diciendo: ‘Ahora no es el momento’. Tampoco creo que eso sea lo que dijo el presidente”, dijo Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional en ABC News. “Creo que a muchas personas les gustaría hacer una pausa por un momento y analizar el impacto económico del programa de asistencia masiva (inicial), que es el más grande en la historia de Estados Unidos”.

Reconoció que hay diálogo con los demócratas, pero no en particular sobre un nuevo paquete que permita a familias recibir dinero en efectivo, ante el impacto negativo de la pandemia de coronavirus.

Los demócratas preparan un paquete que presentará esta semana, al cual se refieren como “Ley CARES 2” y contempla ayuda a pequeños negocios y medianas empresas, pero también el apoyo con hasta $2,000 dólares por persona o $4,000 por pareja, más $500 dólares por cada niño o dependiente.

Hay tres proyectos de ley específicos de ayuda, uno impulsado por el representante Tim Ryan (Ohio) y otro más de los senadores Kamala Harris y Ed Mareky, ambos de California, así como la propuesta de los representantes Madeleine Dean (D-Pensilvania) y Don Beyer (D-Virginia).

Otro asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, consideró que sea necesario un nuevo paquete de estímulos, al menos por ahora.

“Creo que es prematuro, dado que los $9 billones de ayuda aprobados en las últimas tres fases, dado que todavía están ahí y todavía hay un montón de eso que se entregará durante el próximo mes”, expresó en CNN. “Creemos que tenemos un pequeño momento… el lujo de un momento para aprender sobre lo que está sucediendo para que el siguiente paso que demos sea prudente”.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la tasa del desempleo podría alcanzar el 20%, muy cerca del 25% de la Gran Depresión.

“A diferencia de la Gran Depresión, donde tuvo problemas económicos que llevaron a esto, (ahora) cerramos la economía”, dijo Mnuchin en Fox News. “Los números reportados probablemente empeorarán antes de mejorar. Es por eso que estamos enfocados en la reconstrucción de esta economía”.

