Asambleísta hispana de California sin filtros: “F**k Elon Musk”

Lorena González, asambleísta demócrata de California, reaccionó con firmeza y sin filtros contra el amago del multimillonario Elon Musk de trasladar sus negocios a Texas o Nevada.

El dueño de Telsa se expresó de ese modo, luego de que un funcionario de salud de California dijo que su fábrica no podía reabrir todavía, en medio de la pandemia por coronavirus.

“F**k Elon Musk”, escribió en Twitter la asambleísta de San Diego, Lorena González.

La declaración de González le generaron elogios, pero también decenas de críticas al considerar que ponía en peligro miles de empleos.

La fábrica de Tesla en Freemont, San Diego, emplea a unas 10,000 personas.

González dijo que, quizá, pudo expresar su descontento con menor “ímpetu”, pero defendió que California ha subsidiado a esa empresa, la cual no atiende la seguridad de los empleados ni su bienestar, además de rechazar la sindicalización y agredir a funcionarios públicos.

And, the deaths from Covid-19 in California are disproportionately Latino. Our communities have been the hardest hit. By far. Maybe that’s why we take the public health officials’ warning and directions so seriously.

— Lorena (@LorenaSGonzalez) May 10, 2020