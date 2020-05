Con piernas de concurso, la hermana de Danna Paola se muestra con bikini en la arena

View this post on Instagram

“Dear body I love you” Con estrías, con celulitis,con gorditos… no somos perfectas! Eso lo vemos en las revistas y créanme que no es real… aprendamos a querernos más y a juzgarnos menos. A dejar de querer vernos mejor para alguien más y vernos mejor para nosotras… eso te hace sentir mucho mejor también…Querámonos como somos! si fuiste mamá como yo… se que no es un proceso fácil… a mi me ha costado mucho y sigo luchando por ello, pero al final cuando yo me siento bien con mi aspecto es suficiente, he aprendido que nadie mejor que yo para echarme porras y lograr mis objetivos.💫🙅🏻‍♀️❤️ #mamaluchona #ereshermosa #seloquequieres #setu #mujeresreales #girlpower #mompower #siyopuedotupuedes