Danna Paola comparte sensual fotografía en topless

La cantante cautivó a millones de seguidores de redes sociales al posar sin ropa

Danna Paola se mostró como nunca antes ante sus seguidores de redes sociales.

La cantante compartió una sensual fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en donde posó sin ropa ante sus casi 24 millones de seguidores.

La imagen blanco y negro en la que se le ve ligeramente de espaldas cubriendo la parte superior de su cuerpo únicamente con las manos y con una toalla alrededor de su cabeza, causó gran revuelo, superando los 2.3 millones de “me gusta”.

La fotografía fue acompañada por un misterioso mensaje, y de acuerdo a esta información podría indicar que fue tomada el año pasado durante una de sus giras por Buenos Aires, Aregntina.

“Buenos Aires 19 No funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba.“, escribió la intérprete de “Sodio” junto a la provocativa imagen en la que también se puede ver el tatuaje en forma de beso que adorna su espalda.

Esta no es la primera vez que la actriz revela su sensualidad a través de las redes sociales, en días pasados compartió atrevidas imágenes con las que prendió fuego al presumir sus torneadas piernas mientras baila con diminutas prendas.