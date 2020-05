“El Patrón” contra la lona: Detienen al luchador Alberto del Río por cargos de agresión sexual en Texas

El luchador mexicano Alberto del Río fue arrestado en Texas por cargos de agresión sexual, derivado de la denuncia que una mujer hiciera quien además acusó a “El Patrón” de golpearla en repetidas ocasiones.

Según reportes en el área de San Antonio, la exestrella de la WWE, cuyo nombre real es José Alberto Rodríguez Chucuán, es señalado por los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo y de los cuales habría evidencia fotográfica.

El Magistrado Central del Condado de Bexar acusó a Del Rio por agresión sexual en segundo grado y le fijó una fianza de $50 mil dólares.

Man allegedly sexually assaults woman, tells her he'll drop son in middle of the road https://t.co/ch1XgVR6sb pic.twitter.com/6wyX02qcM0

— News 4 San Antonio (@News4SA) May 10, 2020