4 saludables recetas de pasta en cacerola que te ahorran tiempo y dinero

View this post on Instagram

¡Esta receta FÁCIL y RÁPIDA de pasta con champiñones le gustará a toda tu familia! 🍝 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: – suficiente agua – 500 gramos de espagueti (un paquete) Para la salsa: – 1 taza de leche entera – 1 taza de queso crema – 1 taza de champiñones en lata escurridos – 3/4 de taza de crema para batir – 1 cdita de cebolla en polvo – 2 cdas de mantequilla – 2 cdas de ajo picado – 1/4 de taza de apio en cubos pequeños – 1 taza de champiñón laminado – al gusto de sal y pimienta – 1/4 de taza de perejil picado Para decorar: – suficiente orégano PREPARACIÓN: 1. En una ollita con agua caliente, cocina el espagueti por 8 minutos, escurre y reserva. 2. Licúa la leche entera, el queso crema, los champiñones en lata, la crema para batir y la cebolla en polvo hasta obtener una mezcla homogénea. 3. En una cacerolita con mantequilla, cocina el ajo con el apio hasta que cambien de color. 4. Agrega los champiñones, el espagueti y la salsa; mezcla y sazona con sal, pimienta y perejil. 5. Tapa y cocina por 8 minutos o hasta que los champiñones estén cocidos. 6. Sirve en un plato hondo, acompaña con orégano y disfruta. • • • #kiwilimon #espaguetis #spaguetti #champiñones #pastarecipe #easyrecipes #familydinner #cocinandoencasa