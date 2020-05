Marimar Vega se recuesta en su balcón a tomar el sol en bikini

View this post on Instagram

Llevaba años tratando de hacer yoga se me hacía lo más “ cool “ decir “ hago yoga “ pero namas no enganchaba con la práctica me daba flojera sentia q era lentísimo … q no sudaba q yo necesitaba entrenar duro duro correr levantar pesas brincar … y después como todo pasa en la vida por una razón me lesione la cadera y me prohibieron volver a correr a brincar etc… para siempre y ahora si q bendito yoga !!! Todo llega a su tiempo y ahora entiendo porq siempre había tenido esa cosquillita de hacerlo . Como además de ser un súper ejercicio para el cuerpo es una maravilla para la mente para aprender a respirar a escucharnos a estar presentes . Independiente de q en esta cuarentena ha sido una herramienta fenomenal ! Y voy hacer un extra agradecimiento a @yogalifejoek because he was the one that made me fall in love with this beautiful practice 🙏✨