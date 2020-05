“Pregúntale a China”. La respuesta de Trump a reportera asiático-estadounidense

El presidente Donald Trump acabó de manera intempestiva una rueda de prensa luego de una acalorada discusión con dos periodistas.

Al mandatario no le gustó que Weijia Jiang, reportera de CBS, lo cuestionara por declaraciones sobre la respuesta de Estados Unidos al coronavirus.

“Ha dicho muchas veces que a Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a cualquier otra nación en lo que respecta a las pruebas. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué es una competencia global para usted si todos los días los estadounidenses siguen perdiendo la vida?”, preguntó Jiang en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Trump inició su respuesta diciendo que la gente está perdiendo sus vidas “en todas partes del mundo”, pero en cuestión de segundos cambió a un tono más agresivo.

“Quizá esa sea una pregunta que debería hacerle a China, no me pregunte, haga esa pregunta a China. Cuando les hagas esa pregunta, puede que obtengas una respuesta inusual”, dijo Trump.

La reportera tomó la respuesta de manera personal.

“Señor, ¿por qué me dice eso a mí específicamente? ¿Que yo debería preguntarle a China?”, dijo Jiang.

El presidente se limitó a decir que lo haría con cualquiera que hiciera una “pregunta desagradable como esa”.

" Very, very ugly ending to that one hour appearance by the President in the Rose Garden" pic.twitter.com/yiBtbIWkpF

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) May 11, 2020