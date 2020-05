Así lucía Ninel Conde a los 20 años

View this post on Instagram

No hay mejor sensación que la satisfacción de poder trabajar de la mano de la marca de @180fit.us, sus diseños tienen un fit increíble y la calidad es inigualable, ¿Ya tienes tu look #180fitbyninelconde? #actitud180fit #ropadeportiva180fit #condefit #180fitbyninel #fitnessmotivation #fitnessgirl #positivevibes