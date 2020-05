Con un bikini rosado, la hija de Chiquinquirá Delgado presume su cuerpo en cuarentena

View this post on Instagram

In the (pink) clouds with @sheinofficial. To get an additional 15% off any orders use code marielena. Product ID: 973602 #SHEIN #SHEINgals 💗 | En las nubes (rosa) con @sheinofficial. Para un 15% de descuento adicional a cualquier orden usen el código: marielena. Si quieren lo que tengo puesto les dejo el Product ID: 973602 #SHEIN #SHEINgals 💗