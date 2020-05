Conoce la polémica historia de Ninel Conde y Giovanni Medina

View this post on Instagram

Un 10 de mayo diferente .. donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día . Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí está tu mamá tienes y mucha mamá . Los que hemos perdido a muestra madre tenemos motivos para extrañarla pero tu aquí me tienes y se que Dios y las autoridades harán justicia. NO PARARE HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA Y PODAMOS ESTAR JUNTOS DE NUEVO. Te amo Emmanuel .. fruto de mi vientre .. regalo del altísimo . Ya falta menos …. no creas lo mal que te hablan de mi ../ resiste.. yo me voy a encargar que seas un hombre de bien que aprendas a respetar y honrar a las mujeres . Te amo bebe . Te ama . Mamá . 10 de mayo 2020