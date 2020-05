El Pontiac de 1964 a menudo es llamado como el primer muscle car estadounidense

La década de 1960 y principios de 1970 fue un gran momento, todos los fabricantes de automóviles participaron en una feroz competencia entre ellos para crear los automóviles más potentes y salvajes de la ciudad.

Los fabricantes de autos realizaron vehículos legendarios, creaciones que han dejado huella durante el paso del tiempo y nadie puede negar que los fabricantes estadounidenses cuentan con extraordinarios Muscle Cars.

Peor año final no muchos sabemos que es lo que hace a un auto tener la denominación de un muscle car

¿Qué es un muscle car?

Los Muscle Cars solían ser autos de producción de tamaño mediano con rasgos deportivos y “musculosos”, cualidades que lo hacen muy llamativo y le dan un aspecto agresivo, con un motor de tamaño más grande, construido durante los diez años entre 1964 y 1973.

Entre las características comunes no escritas que también tienen normalmente los muscle cars están: procedencia norteamericana, no ser demasiado lujosos, normalmente ser cupés pero no es requisito, tener tracción trasera y ser impulsados por motores V8 y en ocasiones V6 ó L6. .

El Pontiac de 1964 a menudo se cita como el primer muscle car estadounidense

El año 1973 solía ser considerado como el final de la era de los muscle car, cuando las restricciones de emisiones, el embargo de petróleo de la OPEP y las cambiantes demandas de los consumidores comenzaron con la era de los autos económicos.

Los muscle cars más populares han sido producidos históricamente en los Estados Unidos por General Motors, Chrysler, Ford y AMC.

***

Te puede interesar: