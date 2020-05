Suicida tuvo 90 minutos a la policía en ascuas en un puente de Nueva York

Un presunto suicida mantuvo a la policía a raya en el puente Kosciuszko, entre Brooklyn y Queens (NYC), durante casi 90 minutos el domingo.

El hombre no identificado se subió al borde de los carriles en sentido este del puente poco después de las 9 a.m. y se aferró peligrosamente al borde mientras los negociadores de la policía de Nueva York intentaban convencerlo.

Finalmente fue transportado al Hospital Elmhurst para una evaluación psiquiátrica, hacia las 10:30 a.m., dijeron las autoridades.

Un helicóptero de NYPD se acercó mientras la policía hablaba con el presunto suicida, que parecía estar sosteniendo una cerveza en las fotos de la escena, mientras colgaba del lado del palmo con destino a Queens.

La policía no dijo por qué el hombre, de apariencia joven y vestido deportivamente, estaba amenazando con saltar desde el puente.

La situación provocó el cierre de varios carriles en el puente en sentido Greenpoint (Brooklyn) a Maspeth (Queens), detalló New York Post.

Due to police activity, expect traffic delays and a heavy presence of emergency personnel on the Brooklyn Queens Expressway at the Kosciuszko Bridge in Brooklyn. Consider alternate routes and allow for additional travel time.

— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) May 10, 2020