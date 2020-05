Te mostramos la mansión de Elisa Beristain, desde donde encaró a Karla Panini por meterse con su esposo

View this post on Instagram

A mi me encanta tomarme fotos porque es como llevar un diario o bitácora, cuando las veo me acuerdo que hice cada día. Y aparte también me encanta 😊 andar de chiquirruca en pose uno y pose dos como buena eterna adolecen! QUE VIVAN LAS CHIQUIRRUCAS! Que viva el amor en tiempos de #coronavirus !!! Que viva mi mamá y todas mis comadres alegóricas! 😘 también que viva me faja que me enjuta toda! 😆😃 @fajas_lipoillusion #fashion #fashionstyle #fashionblogger #moda de @bellofcalifornia ahí compré mi 👗para las comadres que me preguntan. #style #beristyle #masbonitaqueninguna