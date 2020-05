A dos adolescentes se las llevó el viento mientras nadaban en Utah; una de ellas hispana

Sophia Hernández (17) y Priscilla Bienkowski (18) han estado desaparecidas desde el 6 de mayo, cuando aparentemente fueron arrastradas por un fuerte viento en Utah.

Ese día fueron vistas por última vez en un lago cerca de un campamento al sur de Salt Lake City.

Las autoridades locales continúan los esfuerzos de búsqueda de las dos amigas que habían estado nadando con flotadores en un área en el lado suroeste del lago conocida como “The Knolls”, el miércoles 6 de mayo, cuando las condiciones ventosas empeoraron.

Spencer Cannon, sargento del Condado Utah, dijo a FOX13 que están investigando todas las posibilidades.

“Debido a que no obtuvimos un informe de un testigo de que las chicas se sumergieran y no volvieron a subir, tenemos que mantener nuestra mente abierta a la posibilidad de que hayan salido de alguna manera”, dijo Cannon.

Un kite surfista que estaba en el lago en ese momento le dijo a ABC News que las condiciones se volvieron peligrosas rápidamente, con olas de 3 a 6 pies de altura cuando los vientos soplaron hasta 50 mph, obligándolo a abandonar su equipo.

El sábado, amigos y familiares se reunieron para una vigilia en honor a las adolescentes, mientras sus padres sostenían fotos y hablaban sobre sus hijas.

“No queremos el peor de los casos, las queremos en casa porque son nuestras niñas y no podemos estar sin ellas”, dijo Jimmy Hernández, padre de Sophia.

Otros miembros de la familia también dijeron que tenían la esperanza de que alguien pudiera encontrarlas.

