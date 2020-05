Decenas de cabras invaden San Jose

Sin duda, esto es algo que no vemos todos los días. No solo porque estamos en cuarentena y apenas salimos, sino porque es inusual presenciar una estampa así.

Una manada de cabras decidió darse una vuelta por la ciudad e “invadió” uno de los barrios de San José, en California.

Los vecinos de la zona se encargaron de captar el momento en el que los animales hicieron suyas las casas. Muchos, subieron fotos y vídeos a Twitter.

La explicación es sencilla. Un hombre contó que la colina detrás de su casa se incendió hace unos 15 años y, desde entonces, usan cabras varias veces al año para limpiar la maleza y evitar así los incendios.

El martes por la noche, una de las cabras estaba comiendo flores sobre una cerca y de alguna manera golpeó una de las cercas eléctricas, haciendo que el animal y el resto de sus compañeras pudieran salir libremente.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020