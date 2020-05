Jomari Goyso, el crítico de Univision, vestido con una toalla le lanza un atrevido reto a Lili Estefan

El famoso crítico de modas en El Gordo y la Flaca viste su cuerpo con tan solo una toalla y le pide a la "Flaca de Univision" que haga lo mismo y ante todo Instagram, pero además se atrevió a retar, también, a la joven cantante Ángela Aguilar

Jomari Goyso “vistió su desnudez” con una toalla de la marca Chanel. Y al hacerlo ha respondido al reto que le lanzó su amiga Luz García el cual lleva por nombre #towelchallenge.

En la respuesta del famoso crítico de Univision este hizo alusión a cómo ahora, gracias a su mamá, el público sabe que éste no se baña: “Aquí vamos con el #towelchallenge que me reto mi hermanita @luzgarciatv mi intención con esta foto no fue humillar a nadie, pero como bien saben, mi madre ya reveló que no me ducho, entonces solo tengo toallas de decoración 🤷🏻‍♂️ finas de #chanel 😉”.

Por esta razón Jomari también ha sumado a tres famosas más a este reto y lo hizo de la siguiente manera: “YO RETO a mi prima @lainsuperable (para que nos humille a todos con fulll produccion y una foto de wowwww) también a mi @liliestefan porque la extraño mucho y ella sabe como tenernos entretenidos!!! Y por último a mi @angela_aguilar_ porque la amo!! 🥰 🤞 (hagan el reto y no se hagan las ocupadas que estamos todos en cuarentena) 🤗”, escribió Jomari.

Hay que recordar que para el famoso #PillowChallenge Lili Estefan se puso fashionista y apareció no sólo cubriendo su desnudez con una toalla, sino que además sumó al conjunto un elegante bolso de la marca FENDI, por esta razón ahora muchos esperan ver con qué ocurrencia saldrá la famosa estrella de Univision.