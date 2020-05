Misterioso barbero latino hace magia para poder trabajar tras hacerse viral en Nueva York

Joel Muñoz, como muchos, perdió sus ingresos durante la pandemia. Y cuando retomó sus operaciones de corte de pelo y barba en una acera en Brooklyn, el exceso de fama lo perjudicó.

Sin darse por vencido, y movido por la necesidad, ahora Muñoz se trasladó a una nueva ubicación secreta.

El barbero hispano le dijo a New York Post que se vio obligado a trasladar su salón de la calle a un “lugar más seguro” después de que un video de él trabajando en Brighton Beach explotó en línea.

“¡Nadie tenía ninguna preocupación hasta esos videos!”, lamentó Muñoz.

El hombre, casado y padre de dos hijos, ​​dijo que nunca ha dejado de tomar precauciones sanitarias de seguridad.

“Todos los que venían me aplaudían diciendo que era inteligente, me bendecían, (sabiendo que) tengo familia”, dijo Muñoz.

“Los policías que pasaban me decían que mantuviera a todos a seis pies de distancia. No tuvieron ningún problema”.

Pero cuando su operación se hizo pública, Muñoz dijo que se tuvo que mudar a un lugar diferente al aire libre “donde nadie me va a molestar”, y cuya ubicación no quiso revelar.

La peluquería informal no acepta clientes sin cita y Muñoz dijo que usa una máscara y guantes nuevos con cada cliente y pasa “10 minutos desinfectando todo” entre ellos.

“Tengo una hija, de dos semanas de nacida. Tengo un hijo de 4 años y una esposa. Todo lo que hice se fue para pañales y leche. Todo lo que compro es comida”, dijo, y agregó que “todavía tengo que pagar el alquiler”.

La semana pasada, un barbero de Long Island (NY) fue multado por cortar el cabello en la parte trasera de su camioneta.

También en otras zonas del país se han presentado incidentes similares, con peluqueros multados en su necesidad de trabajar y clientes ansiosos de acicalarse tras ya dos meses de cuarentena.

